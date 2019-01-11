"Sudan'da ikna edici çözümler sunulamaması gösterilerin yayılmasına neden oldu"

Sudanlı gazeteci Abdulhamid Avad el-Kerim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "hükümetin ekonomik krize ikna edici çözümler sunamaması, gösterilerin devam etmesine ve yayılmasına neden oldu." dedi.

Gösterilerin ana sebebi ülkede uzun zamandan beri giderek derinleşen ekonomik kriz. Sudan halkı yönetimden köklü bir çözüm talebinde bulunsa da gözlemciler bu süreçte hükümetin sunduğu ekonomik çözümlerin Arap ülkelerinden gelen dış desteğe dayandığını söylüyor.

Gösteriler, ekmek fiyatlarındaki artış sonrası başladığı için "ekmek protestoları" olarak da adlandırılıyor. Göstericiler, kaynakların adil paylaştırılmasını, yakıt ve nakit sıkıntısının çözülmesini ve 29 yıldır iktidardaki Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in görevi bırakmasını istiyor.

Sudan hükümeti, gösterilerin son bulması için ekonomik reform vaadinde bulunsa da atılan adımlar göstericileri tam anlamıyla ikna etmeyip protestoları durdurmada başarılı olamadı.

HARTUM (AA) - Doğu Afrika ülkesi Sudan'ın Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde geçen ay başlayan ve hızla ülke geneline yayılan ekonomik kriz kaynaklı rejim karşıtı gösteriler dördüncü haftasına girdi.

Kerim, "Protestolar, siyasetle hiçbir ilişkisi olmayan insanlarla başladı. Ekonomik krize köklü bir çözüm olmadığı sürece bu gösteriler büyüyüp devam edecek." ifadelerini kullandı.

Sudanlı ekonomist Muhammed en-Nayır da yerel para birimi cüneyhin döviz karşısında değer kazanabilmesi için şu ana kadar atılan adımların beklenti ve vaatleri karşılamadığını ve yetersiz olduğunu söyledi.

Atılan adımlar neticesinde bu yılın ilk çeyreğinin sonuna kadar döviz kurunda herhangi bir düşüş öngörmediklerini ifade eden Nayır, bir şeyler olacaksa bunun yılın ilk yarısının bitiminden sonra ortaya çıkacağını söyledi.

Sudan'da geçen yıl 1 dolar 20 cüneyh seviyelerindeyken enflasyonla birlikte bir ara 85 cüneyhle zirveyi görmüştü. Şu sıralar dolar, serbest piyasada 47 cüneyhten işlem görüyor. 10 Sudan cüneyhi, yaklaşık 1 Türk lirasına tekabül ediyor.

- "Ekmek kavgası"ndan rejimin devrilmesi talebine Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başlamış ancak kısa sürede birçok eyalette rejim karşıtlığına dönüşmüştü.