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Sudan'da muhalif lider Mehdi'nin kızı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:06 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi’nin kızı Zeynep, başkent Hartum’da katıldığı gösteride gözaltına alındı

HARTUM (AA) – Sudan'da ana muhalefetteki Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi'nin kızı, başkent Hartum'da katıldığı gösteride gözaltına alındı.

Milli Ümmet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meryem Sadık el-Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zeynep Sadık el-Mehdi, bugün düzenlenen gösterilerde polis tarafından gözaltına alındı." dedi.

Ülkede bağımsız meslek örgütlerinin çağrısıyla protestoların başladığı 19 Aralık'tan bu yana bugün ikinci kez başkent Hartum'da Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle kalabalık gösteriler düzenlendi.

Kent merkezindeki Sıyniyye el-Kandul Meydanı'nda toplanan öfkeli kalabalık Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürümüştü. Göstericiler, polisin göz yaşartıcı gaz ve gerçek mermiyle müdahalesinin ardından dağılırken, aktivistler, olayda ölen ve yaralananlar olduğunu belirtmişti.

Sudan'da 19 Aralık'tan bu yana kötüleşen hayat şartları ve ekonomik krizin protesto edildiği gösteriler düzenleniyor. Uluslararası Af Örgütü, Afrika ülkesi Sudan'da ekonomideki kötü gidişatı protesto amacıyla düzenlenen gösterilerde en az 37 kişinin öldüğünü duyurmuştu. Hükümet ise şu ana kadar 2'si güvenlik görevlisi 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 219'u güvenlik görevlisi 406 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi Sudan

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