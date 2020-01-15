HABER
  4. Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 00:39 | Son Güncelleme

Sudan'da ordu istihbarat merkezlerine operasyon başlattı

Sudan ordusu, başkentin farklı noktalarında güvenlik güçlerine teslim olmayı reddeden İstihbarat Teşkilatına bağlı lağvedilen Operasyonlar Birimi çalışanlarının bulunduğu merkezlere yönelik operasyon başlattığını duyurdu.

Başkent Hartum'un Riyad bölgesinde tank yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, farklı bölgelerdeki istihbarat merkezlerinin olduğu bölgelere sevk edildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, teslim olmayı reddeden istihbarat güçlerinin bulunduğu merkezlere yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Başkentin çeşitli mahallelerinde yoğun silah sesleri yükseliyor.

Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce lağvedilen İstihbarat Teşkilatına bağlı Operasyonlar Birimine bağlı askerler, bağlı bulundukları birimin kapatılması, görevlerine son verilmesi ve verilen tazminatları yetersiz buldukları gerekçesiyle havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

Ordu müdahale ederek başkentte kontrolü sağlamış, silahlarıyla birlikte teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu bölgeler kuşatma altına alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Eşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştıEşini bıçaklayarak öldüren şüpheli, kayıplara karıştı
İzmir’de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştuİzmir’de siyasi parti il başkanları kentin sorunları için buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sudan

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanmıştı! Soylu'nun doktorundan açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Ali Tezel serbest bırakıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de darp edilen doktor saldırganın eşine yüzü yaralı halde doğum yaptırdı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Trump'a yönelik azil soruşturmasının Ukrayna'daki kilit noktasıydı! Rus istihbaratı siber saldırı düzenlemiş

Azil soruşturmasının kilit noktasıydı! Rusya detayı ortaya çıktı

Malatya'da hareketli anlar! Ailesiyle tartıştı balkona çıkıp tehditler savurunca polis alarma geçti

Polisi alarma geçirdi! Malatya'da hareketli anlar

İstinaf mahkemesinden eski Korgeneral Metin İyidil'e tahliye kararı!

Darbe davasında 3 yıldızlı generale beraat!

Meraklı gözlerle izlediler! Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Sarıyer'de denizden ceset çıktı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Kılıçdaroğlu'nun yandaş ve muhalif sözlerine sert cevap!

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine İletişim Başkanlığı'ndan sert cevap!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.