Sudan'da Osmanlıca kursları başladı

Sudan'ın başkenti Hartum'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hayrat Vakfı iş birliğinde düzenlenen Osmanlı Türkçesi kurslarının ilk dönemi başladı.

YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, Türkoloji gibi alanlarda çalışmak, akademik eğitim almak isteyen araştırmacılara yeni mezunlara kapı açmak amacıyla Hayrat Vakfı iş birliğinde Osmanlıca kursları başlattıklarını söyledi.

Demir, öğrencilerinin Sudan'da Türkoloji ve Tarih bölümünde okuyan ya da daha önce YEE Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe kursu mezunlarından oluştuğunu belirterek, Sudan'da ilk kez düzenlenen Osmanlı Türkçesi derslerinin 6 hafta kadar süreceğini kaydetti.

- "Osmanlı lehinde algı oluşturmak ve gönül köprüsü kurmayı amaçladık"

Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi ve Osmanlı Türkçesi dersi veren İsmail Kaya, "Üniversiteden öğretim görevlileri, araştırmacılar ve öğrenciler var. B1 seviyesinde Türkçe bilenlere yönelik bir çalışma. Kursla Osmanlı lehinde algı oluşturmak ve gönül köprüsü kurmayı amaçladık. İkinci ve üçüncü kuru düzenlersek o zaman Sudanla ilgili her türlü arşiv bilgisine ulaşıp, rahatlıkla okuyabilirler." diye konuştu.