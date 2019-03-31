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Sudan'da Osmanlıca kursları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 19:20 | Son Güncelleme

Sudan'da Osmanlıca kursları başladı

Sudan'ın başkenti Hartum'da Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Hayrat Vakfı iş birliğinde düzenlenen Osmanlı Türkçesi kurslarının ilk dönemi başladı.

YEE Hartum Müdürü Bünyamin Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarih, Türkoloji gibi alanlarda çalışmak, akademik eğitim almak isteyen araştırmacılara yeni mezunlara kapı açmak amacıyla Hayrat Vakfı iş birliğinde Osmanlıca kursları başlattıklarını söyledi.

Demir, öğrencilerinin Sudan'da Türkoloji ve Tarih bölümünde okuyan ya da daha önce YEE Türk Kültür Merkezi'nde Türkçe kursu mezunlarından oluştuğunu belirterek, Sudan'da ilk kez düzenlenen Osmanlı Türkçesi derslerinin 6 hafta kadar süreceğini kaydetti.

- "Osmanlı lehinde algı oluşturmak ve gönül köprüsü kurmayı amaçladık"

Hayrat Vakfı Sudan Temsilcisi ve Osmanlı Türkçesi dersi veren İsmail Kaya, "Üniversiteden öğretim görevlileri, araştırmacılar ve öğrenciler var. B1 seviyesinde Türkçe bilenlere yönelik bir çalışma. Kursla Osmanlı lehinde algı oluşturmak ve gönül köprüsü kurmayı amaçladık. İkinci ve üçüncü kuru düzenlersek o zaman Sudanla ilgili her türlü arşiv bilgisine ulaşıp, rahatlıkla okuyabilirler." diye konuştu.

- Camilerdeki hat yazılarını okuyamayınca Osmanlıcaya merak saldı

Sudan Üniversitesi Elektrik Fakültesi son sınıf öğrencisi Ahmed Usame Sati, Türkiye ziyaretlerinde camilerdeki Osmanlıca hat yazılarına ilgi duyduğunu, okuyamayınca ülkesine döndüğünde Osmanlıca kursuna yazılmaya karar verdiğini belirtti.

Kur'an-Kerim ve İslami İlimler Üniversitesi Türkoloji bölümü son sınıf öğrencisi Yasir Tayyib de Osmanlı eserleri ve tarihi konusunda araştırma yapabilmek için bu kursa kaydolduğunu, hedefinin Türkiye'de Türk Dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans yapmak olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum YEE Osmanlıca Dersleri

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