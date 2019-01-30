Sudan’daki protestolarda 24 kişi öldü

Sudan’da düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde yaklaşık bir ay içinde 24 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Sudan’da başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık bir aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde 24 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 9 kişinin El Kadarif eyaletinde, diğer 15 kişinin ise Omdurman kentiyle başkent Hartum’un kuzey bölgelerindeki gösterilerde hayatını kaybettiği belirtildi.
İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü, daha önce yaptığı açıklamada gösterilerde 40 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
Sudanlılar, yaklaşık bir aydır yükselen ekmek fiyatları ve döviz sıkıntısı nedeniyle gösteri düzenliyor. Sudan Devlet Başkanı Beşir, göstericilerin istifa çağrısına ilişkin istifa etmeyeceğini belirterek, yönetime gelmek isteyenlerin 2020 seçimlerini beklemesi gerektiğini ifade etmişti.
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