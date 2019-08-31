Sudan'ın devrik lideri Beşir'in yargılanması

Parayı kabul etmemek ya da şahsi olarak tasarrufta bulunmak gibi iki seçeneği bulunduğunu söyleyen Beşir, "Suudi Arabistan'ı zor durumda bırakacağından parayı reddedemedik. Bu parayı şahsi menfaatim için kullanmak adetim değildir. Parayı, yardım ve bağış gibi kamu yararına kullanmak üzere evde muhafaza etmeye karar verdik. Paraları tıbbi çalışmalar, Taybe televizyonu, (ordu bünyesindeki milis güç) petrol faaliyetlerinde kullansın diye Hızlı Destek Kuvvetleri ve Uluslararası Afrika Üniversitesi gibi belirli taraflar için harcadık ve bunların belgeleri mevcut." diye konuştu.

Beşir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, özel uçağıyla kendisine 25 milyon dolar gönderdiğini ve bu parayı ofis müdürü vasıtasıyla teslim aldığını söyledi.

- Bin Selman'ın adı açığa çıkmasın diye mahkemeyi gizli istemiştim

Hakimin parayı neden devlet bankasına yatırmadığı sorusunu Beşir, "Muhammed bin Selman isminin açıklanmasını istemedi. Sudan Bankası paranın kaynağını soracağından parayı oraya yatırmak istemedik. Bin Selman'ın ismi açığa çıkmasın diye mahkemenin gizli yapılmasını arzu etmiştim. Çünkü o parayı bana Devlet Başkanı sıfatıyla değil şahsıma özel olarak göndermişti." şeklinde cevapladı.

- Hakim'den Beşir'e: Suçlu musun değil misin?

Hakimin Beşir'e, "Yasa dışı olarak teslim aldığın bir malı yasa dışı yollarla harcamakla suçlanıyorsun. Suçlu musun, değil misin?" sorusu üzerine söz alan savunma heyeti avukatlarından Haşim Ebu Bekir, "Müvekkilim suçsuzdur. Çünkü gayrimeşru bir kaynaktan para almadı. Kendisi dış ilişkilerden en öncelikli sorumludur. Bu parayı şahsi çıkarları için de kullanmış değil. Parayı kamu yararında sarf etmiştir." ifadelerini kullanarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Savunma heyetinin tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.