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Sudan'ın devrik lideri Beşir'in yargılanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 16:54 | Son Güncelleme

Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşmasında, zimmetine para geçirmediğini, Suudi Arabistan'dan aldığı paraları kamu yararına işlerde sarf ettiği belirtti - Savunma heyetinin tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, "yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" iddiasıyla yargılandığı davada başkent Hartum'da üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Devrik Sudan lideri Beşir, geçen haftaki oturumda itiraf ettiği Suudi Arabistan'dan aldığı paralarla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Beşir'in ailesi ve destekçilerinden de çok sayıda kişi salonda hazır bulundu.

Hakim Sadık Abdurrahman el-Fekki, savunma heyetinin, müvekkilinin kefaletle serbest bırakılması talebini reddederek devrik lideri ilk kez dinledi.

Beşir, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın, özel uçağıyla kendisine 25 milyon dolar gönderdiğini ve bu parayı ofis müdürü vasıtasıyla teslim aldığını söyledi.

- Paraları kamu yararına harcadık

Parayı kabul etmemek ya da şahsi olarak tasarrufta bulunmak gibi iki seçeneği bulunduğunu söyleyen Beşir, "Suudi Arabistan'ı zor durumda bırakacağından parayı reddedemedik. Bu parayı şahsi menfaatim için kullanmak adetim değildir. Parayı, yardım ve bağış gibi kamu yararına kullanmak üzere evde muhafaza etmeye karar verdik. Paraları tıbbi çalışmalar, Taybe televizyonu, (ordu bünyesindeki milis güç) petrol faaliyetlerinde kullansın diye Hızlı Destek Kuvvetleri ve Uluslararası Afrika Üniversitesi gibi belirli taraflar için harcadık ve bunların belgeleri mevcut." diye konuştu.

- Bin Selman'ın adı açığa çıkmasın diye mahkemeyi gizli istemiştim

Hakimin parayı neden devlet bankasına yatırmadığı sorusunu Beşir, "Muhammed bin Selman isminin açıklanmasını istemedi. Sudan Bankası paranın kaynağını soracağından parayı oraya yatırmak istemedik. Bin Selman'ın ismi açığa çıkmasın diye mahkemenin gizli yapılmasını arzu etmiştim. Çünkü o parayı bana Devlet Başkanı sıfatıyla değil şahsıma özel olarak göndermişti." şeklinde cevapladı.

- Hakim'den Beşir'e: Suçlu musun değil misin?

Hakimin Beşir'e, "Yasa dışı olarak teslim aldığın bir malı yasa dışı yollarla harcamakla suçlanıyorsun. Suçlu musun, değil misin?" sorusu üzerine söz alan savunma heyeti avukatlarından Haşim Ebu Bekir, "Müvekkilim suçsuzdur. Çünkü gayrimeşru bir kaynaktan para almadı. Kendisi dış ilişkilerden en öncelikli sorumludur. Bu parayı şahsi çıkarları için de kullanmış değil. Parayı kamu yararında sarf etmiştir." ifadelerini kullanarak müvekkilinin tahliyesini istedi.

Savunma heyetinin tahliye talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

Eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in savunma heyeti, davanın geçen hafta görülen ikinci oturumunda da mahkemeden, müvekkilinin ziyaretine izin verilmesini ve kefaletle salıverilmesini talep etmişti.

Ülkede, 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz nedeniyle başlayan gösterilerin, hızla rejim karşıtı eylemlere dönüşmesinin ardından ordu, 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamış ve 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da darbenin ardından ev hapsinde tutulduğu Devlet Konuk Evi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

"Yolsuzluk", "yasa dışı mal edinmek" ve "döviz bulundurmak" suçlamalarından yargılanan Beşir, 19 Ağustos'ta kafes içinde verdiği ilk ifadesinde, eski Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdulaziz'den 65 milyon dolar, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'dan 25 milyon dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife bin Zayid Al Nahyan'dan da bir milyon dolar aldığını itiraf etmişti.

Sudanlı askeri yetkililer, paraların bulunduğu dönemde yaptıkları açıklamada, devrik liderin konutunda 7 milyon avro, 351 bin dolar ve 5 milyon Sudan cüneyhi ele geçirildiğini bildirmişti.

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