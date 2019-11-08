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Sudan'ın doğusunda vazgeçilmez bir kahve tutkusu: Cebene

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 12:01 | Son Güncelleme

Eritre-Etiyopya sınırındaki bölgelerde, Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahve, hem önemli bir geçim kaynağı hem de vazgeçilmez bir tutku olarak günlük yaşamın önemli bir parçasını oluşturuyor - Önce kavrulan ardından zencefil eklenen Cebene, topraktan yapılan cezvelerde kömür ateşinde şekerle beraber pişiriliyor - Bölgede bazı kahve tutkunları yanlarına kahve ekipmanlarını ve ocaklarını almadan evden çıkmıyor - Misafire ikramında da farklı ritüeller izlenen Cebenenin geri çevrilmesi de hoş karşılanmıyor

ÖMER ERDEM - Sudan'ın doğusunda Kesele eyaletinde kahve kültürü, bölgede vazgeçilmez bir tutku olarak varlığını sürdürmeye devam ediyor.

Eritre-Etiyopya sınırındaki Kızıldeniz, Kadarif ve Kesele'de zencefille tüketilen Cebene ismiyle bilinen zencefilli kahve, halkın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelirken, aynı zamanda birçok aile için de önemli bir geçim kapısı olma özelliği taşıyor.

Önce kavrulan ardından zencefil eklenen Cebene, topraktan yapılan cezvelerde kömür ateşinde şekerle beraber pişiriliyor.

Cebene, bölgenin nerdeyse her köşesinde sokak satıcıları sayesinde sabahın ilk saatlerinden gün bitene kadar servis ediliyor.

Bazı kahve tutkunları da yanlarına, bir miktar odun, kahve fincanı ve bölgede "Kanun" adıyla bilinen semavere benzer ocaklarını almadan dışarı adımını dahi atmıyor.

Bölgede üretilen kahve ekipmanları da ülkenin dört bir yanına gönderiliyor.

- Günde 4 fincan Cebene tüketiyorlar

Bölgede görev yapan gazetecilerden Ömer Dumbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin doğusunda halkın güne mutlaka Cebene ile başladığını ve günde genellikle 4 fincan tükettiğini söyledi.

Dumbay, kahvede yoğun zencefil kullanımının hastalıkları önlediğine inanıldığını dile getirdi.

- Kahve ve çayla verilen mesaj

Dumbay, doğudaki kabilelerde kahvenin hava ve su kadar vazgeçilmez bir ihtiyaca dönüştüğünün altını çizerek, "Bölgedeki misafirperverliğin alametlerinden olan kahve ikramını yerli halk çok önemsiyor. İkram edilen Cebenenin geri çevrilmesi hoş karşılanmıyor." diye konuştu.

Bölgede kahveye dair farklı ritüellerin olduğunu kaydeden Dumbay, "Közde kavrulan kahve, öğütülmeden önce misafire koklatılır. Ardından pişirilip ikram edilir. Bu kısım, ikramın ritüelinin olmazsa olmaz parçasıdır. Eğer kahve yerine çay ikram edildiyse bu ev sahibinin işi olduğu ve sizinle fazla vakit geçirmek istemediği anlamına gelebiliyor." ifadesini kullandı.

- "Sadık yol arkadaşı kahve"

Sokakta kahve satan Hüseyin Musa, ülkenin doğusunda kahvenin zencefille tüketildiğini başkente Hartum'da ise zencefilli halinin çok fazla tercih edilmediğini kaydetti.

Musa, "Beca kabilesi mensuplarının, sabah uyanır uyanmaz ilk ihtiyaçları Cebene oluyor. Öğlen, ikindi hatta yatmadan önce mutlaka içiliyor. Kahve birçok doğu halkı için sadık bir yol arkadaşı. Onsuz yola çıkamayanlar var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kahve kesele Sudan

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