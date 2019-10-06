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"Sudan'ın 'terörü destekleyen ülkeler listesi'nden çıkarılması ortak hedef"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 00:06 | Son Güncelleme

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Brian Shukan, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması konusunu görüştü

ABD'nin Hartum Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Brian Shukan, Sudan Dışişleri Bakanı Esma Muhammed Abdullah ile Sudan'ın terörü destekleyen ülkeler listesinden çıkarılması konusunu ele aldı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Babekir Sıddık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Shukan ile Abdullah'ın başkent Hartum'da bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamaya göre Shukan görüşmede, Sudan'ın "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarılmasının ortak hedef olduğunu kaydetti.

Sudan Dışişleri Bakanı Abdullah da ülkesinin söz konusu listeden çıkarılması sürecinin hızlandırılması ve yapıcı diyaloğun başlatılmasının gerekliliğine işaret etti.

Esma Muhammed Abdullah, Sudan'ın listeden çıkarılmasının, uluslararası finans kurumlarıyla ilişkilerinin normalleşmesi ve geçiş hükümetinin karşılaşılan ekonomik zorlukların üstesinden gelmesinde kilit rol oynadığını vurguladı.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 1997'den bu yana Sudan'a uygulanan ekonomik yaptırımları Ekim 2017'de kaldırmış, ancak 1993'te El Kaide lideri Usame bin Ladin'e ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle Sudan'ı "terörü destekleyen ülkeler listesi"nden çıkarmamıştı.

Yaptırımlar, Hartum'un Washington ile terörle mücadelede iş birliği yapması, Güney Sudan'da barışa katkıda bulunması ve çatışmadan etkilenenlere insani yardım sağlanması konularında anlaşması üzerine kaldırılmıştı.

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ABD Sudan "terörü destekleyen ülkeler"

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