Sude ve Cemre'nin mutluluğu kedilerle katlandı

MEHMET ÇETİN - Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde 13 yaşındaki Sude ve 9 yaşındaki Cemre, koruyucu anneleri Şefika Altunsoy'un yanında aile sıcaklığında büyüyor.

İlçeye bağlı, Toros Dağları'nda küçük bir belde olan Göktepe'de yaşayan 49 yaşındaki Altunsoy, bir evlilik yaptı. Eşinden ayrıldıktan sonra bir daha evlenmeyi düşünmeyen Altunsoy, yıllarca çocuk hasreti ile yaşadı.

Vefat eden babasından bağlanan emekli maaşıyla ve bahçesinde küçük çaplı tarımla uğraşarak geçimini sağlayan kadın, koruyucu aile olabilmek için defalarca ilgili yerlere başvurdu.

Bu talebi evli olmadığı için uzun süre gerçekleşmeyen Altunsoy, amacına 9 yıl önce ulaştı.

Altunsoy, ilk olarak şimdi 13 yaşında olan Sude'nin bakımını üstlendi. Sude'nin evde yalnız büyümesini istemeyen Altunsoy, 4 sene önce de bugün 9 yaşında olan Cemre'yi yanına aldı.

Sude ve Cemre'ye hem anne hem de baba olmaya çalışan Altunsoy, kedileri çok seven kızlarının isteğini kırmayıp sokakta yaşayan 3 kedinin de bakımını üstlendi.

Altunsoy, kızlarıyla mutlu bir hayat sürdüğünü söyledi.