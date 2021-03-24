Şükrü Avşar kimdir nereli kaç yaşında? Hayat hikâyesi nedir?

Avşar Film’in kurucusu Şükrü Avşar, Oscar kazanan birçok yabancı filmleri ithal etti. ‘’Kolay Para’’, ”Hemşo", "Babam ve Oğlum” gibi projelerin yapımcılığını üstlenen Şükrü Avşar, bu eserler sayesinde hem dünyada hem de Türkiye’de geniş yankı uyandırdı…
1 Şubat 1958’de Sivas’ta doğan Şükrü Avşar, sektörde farklı iş deneyimlerinin ardından Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletmeye başladı. 1984’te Avşar Film’i kuran Şükrü Avşar, 1986’dan beri birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti.
Şükrü Avşar, Misisipi Ynıyor, Miss Daisy'nin Şoförü, Kill Bill 1 ile 2 ve Kurtlarla Dans gibi birçok yabancı filmi ülkemize getirdi. Şükrü Avşar, 1999’da Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü’’nü alan ‘’Salkım Hanım'ın Taneleri " adındaki sinema filminin yapımcılığını yaptı.
‘’Kolay Para’’, ”Hemşo", ve Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da büyük yankı uyandıran "Babam ve Oğlum" gibi projelerin yapımlarını da üstlenen Şükrü Avşar, 2003’ten bu yana televizyon dizisi yapımcılığını da film ithalatı ve salon işletmeciliği ile beraber yürüttü.
"Kurşun Yarası", "Sultab Makamı”, "Kabuslar Evi", "Çemberimde Gül Oya”, "Ihlamurlar Altında” ve "Kırık Kanatlar" isimli dizi filmlerinin de yapımcılığını yapan Şükrü Avşar, Evim Sensin, Osmanlı Cumhuriyeti ve Sevimli ve Tehlikeli gibi filmlerin de yapımcılığını yaptı.
Şükrü Avşar, en son 'Karagül' dizisinin de yapımcılığını üstlenmişti.
YAPIMLARI
Zalim İstanbul (2019)
Sevimli Tehlikeli 2 (2016)
Barbaros (2016)
Mazlum Kuzey -(2015)
Sevimli Tehlikeli -(2015)
Kahpe Bizans 2 (2015)
Pişt (2015)
Not Defteri - (2014)
Karagül - 3.Sezon - (2014)
Yer Gök Aşk - sezon 3 - (2013)
Karagül (2013)
Su ve Ateş (2013)
Karagül Sezon 2 (2013)
Kedi Özledi (2013)
Bugünün Saraylısı Sezon 1 (2013)
Lale Devri (2012)
Evim Sensin (2012)
Yer Gök Aşk (2011)
Her şeye Rağmen (2011)
Lale Devri (2010)
Yer Gök Aşk (2010)
Türkler Çıldırmış Olmalı - (Türkler Çıldırmış Olmalı: Görev Afrika) (2009)
Ulak (2008)
Osmanlı Cumhuriyeti (2008)
Çemberin Dışında (2008)
Süper Babaanne (2008)
Aşk Yakar (2008)
Yersiz Yurtsuz (2007)
Kabuslar Evi Takip - (Takip) (2006)
Kabuslar Evi Son Dans - (Son Dans) (2006)
Kabuslar Evi Seni Beklerken - (Seni Beklerken) (2006)
Kabuslar Evi Çizgisiz Zamanlar - (Çizgisiz Zamanlar) (2006)
Kabuslar Evi Hayal-i Cihan - (Hayal-i Cihan) (2006)
Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen (2006)
Kabuslar Evi: Çarşamba Karısı (2006)
Ihlamurlar Altında (2006)
Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (2006)
Kabuslar Evi: Gece Gelen Arkadaşlar (2006)
Kabuslar Evi: Bir Kış Masalı (2006)
Gözyaşı çetesi 2006 (2006)
İade-i Ziyaret (2006)
Kabuslar Evi:bir Kış Masalı (2006)
Babam ve Oğlum (2005)
Ihlamurlar Altında (2005)
Kırık Kanatlar (Dizi) (2005)
Çemberimde Gül Oya (2004)
Kurşun Yarası (2003)
Hadi Uç Bakalım (2003)
Kurşun Yarası (2003)
Kolay Para (2002)
Hemşo (2001)
Gönül Yarası (2001)