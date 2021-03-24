Şükrü Avşar kimdir nereli kaç yaşında? Hayat hikâyesi nedir?

Avşar Film’in kurucusu Şükrü Avşar, Oscar kazanan birçok yabancı filmleri ithal etti. ‘’Kolay Para’’, ”Hemşo", "Babam ve Oğlum” gibi projelerin yapımcılığını üstlenen Şükrü Avşar, bu eserler sayesinde hem dünyada hem de Türkiye’de geniş yankı uyandırdı…

ŞÜKRÜ AVŞAR KİMDİR?

1 Şubat 1958’de Sivas’ta doğan Şükrü Avşar, sektörde farklı iş deneyimlerinin ardından Türkiye'de kendi sinema salonlarını işletmeye başladı. 1984’te Avşar Film’i kuran Şükrü Avşar, 1986’dan beri birçok ünlü ve Oscar kazanmış yabancı yapımları ithal etti.

Şükrü Avşar, Misisipi Ynıyor, Miss Daisy'nin Şoförü, Kill Bill 1 ile 2 ve Kurtlarla Dans gibi birçok yabancı filmi ülkemize getirdi. Şükrü Avşar, 1999’da Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü’’nü alan ‘’Salkım Hanım'ın Taneleri " adındaki sinema filminin yapımcılığını yaptı.

‘’Kolay Para’’, ”Hemşo", ve Türkiye'de olduğu gibi dünya çapında da büyük yankı uyandıran "Babam ve Oğlum" gibi projelerin yapımlarını da üstlenen Şükrü Avşar, 2003’ten bu yana televizyon dizisi yapımcılığını da film ithalatı ve salon işletmeciliği ile beraber yürüttü.