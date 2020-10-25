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Sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2020 17:14 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evlerinin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde evlerinin önünden geçen sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Izgın Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinin önünde oynayan 2 yaşındaki Samet Yüksel bir anda gözden kayboldu. Çocuklarını aramaya başlayan aile, minik Samet’i evlerinin önünden geçen sulama kanalında hareketsiz bir şekilde buldu. Aile fertleri, yaklaşık 1 metre derinliğindeki sudan çıkardıkları çocuğu kendi araçlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince yolda alınarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz çocuğa acil serviste müdahale edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni morga konuldu. En küçük çocuklarının acı haberini alan anne ve baba ise gözyaşlarına boğuldu. Acılı annenin feryatları yürekleri dağladı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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