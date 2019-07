Sulama kanalına düşen çocuğun suçlusu ailesi oldu

Aile avukatı Hasan İnce, "Verilen bilirkişi raporuna şaşırdık"

Ailenin avukatı Hasan İnce ise, ailenin mağdur olduğunu dile getirdi. Verilen bilirkişi raporuna şaşırdıklarını belirten İnce, “Ailenin acısı büyük. Aile olay sonrasında acısını hafifletmek isterken ve bir tazminat beklerken, suçlu bulundu. Biz ailenin zararı giderilir diye beklerken verilen raporla devlete olan güveni yok ediliyor. Biz sonuna kadar ailenin zararının giderilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan mahalle sakinlerinden Sezai Kıraç, her yıl aynı sulama kanalında ölümlerin devam ettiğini ve yetkililerin bu duruma hala çözüm bulmadığını belirtti. Sulama kanalı çevresine tel örgü istediklerini belirten Kıraç, "Çocuklarımıza yazık, burada her yıl bir kaç çocuğumuz ölüyor. Bugün benim çocuğum olabilir, yarın başkasının çocuğu olur. Çocuklar buraya top almak için düşüyor. Pislikten dolayı su görünmüyor. Burasının 15 günde bir temizlenmesi lazım. Eğer burada bir can daha yanarsa mahalleliyi yetkililerin kapısına yığarım. Ben her gün burada çocukları kovalıyorum" dedi.