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Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 03:29 | Son Güncelleme

Adana Yüreğir'de serinlemek için sulama kanalına giren 18 yaşındaki Afgan uyruklu Remi Kebiri gözden kayboldu. Yapılan aramalar sonucu gencin cansız bedeni DSİ'ye ait sulama kapaklarının olduğu bölgede bulundu. Acı haberi alan gencin babasının feryatları yürekleri dağladı.

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'da sulama kanalına girdikten bir süre sonra kaybolan Afgan uyruklu gencin cansız bedeni bulundu. Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kapaklarının bulunduğu noktada vücudu kısmen görünen birisinin hareketsiz durduğunu gören görevliler, durumu polis, itfaiye ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, çevredeki vatandaşların da yardımıyla genci sudan çıkardı. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen şahsın dün sulama kanalında kaybolan Rami Kebiri (18) olduğunu tespit edildi.

ACI HABERİ ALINCA BAYILDI

Ailesine haber verilmesi üzerine söz konusu yere gelen Kebiri'nin babası Muhammet Kebiri, oğlunun cansız bedenini görünce gözyaşlarına boğularak bayıldı. Bölgedeki sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan baba Kebiri, buradan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan incelemenin ardından Kebiri'nin cesedi Adana Adli Tıp Kurumu'na nakledildi. Kebiri ailesinin bir ay önce Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Olay, dün meydana gelmiş, ailesiyle gezintiye çıkan Afgan uyruklu Rami Kebiri yüzmek için girdiği kanalda gözden kaybolmuştu.

(AA / İHA)

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