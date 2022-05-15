SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları ve İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanması sebebiyle 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...
15 Mayıs 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.
K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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