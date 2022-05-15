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SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

15.05.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sular ne zaman gelecek sorusunun yanıtı, İSKİ'nin İstanbul hangi ilçe ve noktaların yaptığı arıza ve bakım çalışmalarının ardından merak edildi. Bugün bazı ilçelerde bulunan mahallelerde arızalar ve şebeke hattı yenileme çalışmaları sebebiyle su kesintileri yaşanıp yaşanmayacağına dair bilgi edinmek isteyen vatandaşlar İSKİ tarafından yapılan açıklamanın detaylarını öğrenmek için, internette araştırma yapıyor. Peki sular ne zaman gelecek? İşte 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK? 15 Mayıs İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler!

İSKİ'den yapılan açıklamanın detayları ve İstanbul'un hangi ilçeleri ve mahallelerinde arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı merak konusu oldu. İstanbul'un çeşitli semtlerinde yaşayan vatandaşlar, su kesintisinin yaşanması sebebiyle 'Sular ne zaman gelecek?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sular ne zaman gelecek? 15 Mayıs İSKİ su kesintisi yaşanan ilçeler listesi haberimizde...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

15 Mayıs 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 15 MAYIS 2022 PAZAR

K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Tevfikbey Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.05.2022 09:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.5.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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