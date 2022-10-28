Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'den açıklama

Su kesintisinin hangi illerde olduğu ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yer aldı. İlçe ilçe bilgiler paylaşılıyor. Bugün Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da su kesintisi olacak. Peki sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy Hasımköy mahallesinde su kesintisi meydana gelecek. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinin nedeni olarak, "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı yenilemesi" ifadeleri yer aldı. Kesinti saat 09.01'de başlayacak. tahmini olarak 18.00 gibi sona erecek.

Gaziosmanpaşa Şemsipaşa mahalesinde 08.57'de su kesintisi başladı. Kesintinin nedeni olarak, "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası" ifadeleri yer aldı. Çalışmanın 11.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Bilginin detaylarına İSKİ'nin, 'https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti2' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

