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Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'den açıklama

28.10.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zaman zaman meydana gelen teknik aksaklık sebebiyle bazı illerde su kesintisi oluyor. Vatandaşlar, 28 Ekim su kesintisinin ne zaman biteceğini arama motorlarından araştırmaya başladı. Peki sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'den açıklama

Su kesintisinin hangi illerde olduğu ve saat kaçta biteceği araştırılıyor. Konuyla ilgili detaylı bilgiler İSKİ'nin internet sayfasında yer aldı. İlçe ilçe bilgiler paylaşılıyor. Bugün Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa'da su kesintisi olacak. Peki sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arnavutköy Hasımköy mahallesinde su kesintisi meydana gelecek. İSKİ'den yapılan açıklamada su kesintisinin nedeni olarak, "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle şebeke hattı yenilemesi" ifadeleri yer aldı. Kesinti saat 09.01'de başlayacak. tahmini olarak 18.00 gibi sona erecek.

Sular ne zaman gelecek? 28 Ekim İstanbul ilçelerinde su kesintisi ne zaman bitecek? İSKİ'den açıklama

Gaziosmanpaşa Şemsipaşa mahalesinde 08.57'de su kesintisi başladı. Kesintinin nedeni olarak, "İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası" ifadeleri yer aldı. Çalışmanın 11.00 civarı sona ermesi bekleniyor.

Bilginin detaylarına İSKİ'nin, 'https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti2' adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

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İstanbul İSKİ

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