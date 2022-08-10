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Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 10 Ağustos 2022 Çarşamba

10.08.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından arama motorların sorgulanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 10 Ağustos 2022 Çarşamba gününe ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 10 Ağustos 2022 İSKİ arıza ve su kesintisi sorgulama ekranı...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri? İSKİ su kesintisi listesi! 10 Ağustos 2022 Çarşamba

10 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde su kesintisi ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen kişiler internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. "Sular ne zaman gelecek?", "İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler hangileri?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 10 Temmuz 2022 İSKİ arıza sorgulama ekranı...

su kesintisi

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

su kesintisi

10 AĞUSTOS 2022 İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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