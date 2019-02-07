Şule Çet davasında yeni gelişme! Dikkat çeken bardak detayı

Şule Çet’in ölümüne ilişkin “kasten öldürme”, “nitelikli cinsel istismar” ve “hürriyeti tahdit” suçlarından haklarında dava açılan Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın yargılanmasına Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Aile Bakanlığı’nın katılma talebini kabul eden mahkeme, sivil toplum örgütleri ve milletvekillerinin yaptığı çok sayıda talebi ise reddetti.

'PENCEREDEN SARKIK VAZİYETTEYDİ'

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre; tutuklu sanık Aksu, “Biz Şule’ye dokunmadık dahi” diyerek Çet’in “düştüğünü” söylediği olayı şöyle anlattı:

“Şule, 03:53 sırasında yerinden kalktı, ben gidiyorum gibi bir şey söyledi. Peşinden gittim. Gittiğimde pencereden sarkık vaziyetteydi. Tutmaya çalıştım. Bu sırada parmağımın tendonu koptu. Berk diye seslendim ancak müzikten dolayı duymadı ve gelmedi. Şule, elimden kaydı düştü.”

'ADAM BANA ABAYI YAKMIŞ SALMIYOR'

Aksu, Şule Çet’in olay gecesi arkadaşına yazdığı “Keşke gelmeseydim”, “Bu adam bana abayı yakmış salmıyor” mesajlarının eve gitmemek için yazdığı mazeretler olduğunu ileri sürdü.