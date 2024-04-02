'Süleyman Amca'nın CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

31 Mart yerel seçimlerinde birçok noktada sürpriz sonuçlar yaşandı. Bu noktalardan biri de İstanbul'un Üsküdar ilçesi oldu. CHP'nin adayı SineM Dedetaş yüzde 49,90 oy alarak seçimin galibi oldu. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 oranında oy aldı.

Yerel seçimler öncesinde Üsküdar'da halkla yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajlarıyla 'Süleyman Amca' olarak ünlenen Süleyman Çakır'ın Ensonhaber'in sokak röportajında CHP'yi eleştirirken yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"MUCİZE GÖSTERECE HALİ YOK"

Hilmi Türkmen için Çakır, "Çok memnunum ben. Hilmi Türkmen'e sahip çıkmamak Üsküdar'a ihanettir. Halkın hizmetine çalışıyor, daha ne yapsın. Mucize gösterecek hali yok Üsküdar'da. Türkiye'de, Üsküdar'da ne hizmet var ise adam elinden geldiği kadar yapıyor." dedi.

"BABAM CHP'DEN ADAY OLSA..."

Açıklamasının devamında Çakır şunları ifade etti:

"Bu insanoğlu şöyle şimdi, melek inse meleği de beğenmeyecek. Bu insanoğlu ile başa çıkılmaz. CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa vallahi, billahi vermem, sandıkta babamı tepelerim."







