HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Süleyman Amca'nın CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

'Süleyman Amca'nın CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

02.04.2024 01:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 Mart yerel seçimleri tamamlandı. Yerel seçimlere gidilirken yapılan sokak röportajlarında vatandaşların verdikleri cevaplar çok konuşuldu. O sokak röportajlarından birinde 'Süleyman Amca' olarak ünlenen Süleyman Çakır'ın CHP'yi eleştirmek için kullandığı ifadeler gündem oldu. "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa vallahi, billahi vermem" diyen Çakır, "Sandıkta babamı tepelerim" diye konuştu.

'Süleyman Amca'nın CHP için kullandığı ifadeler gündem oldu! "CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa..."

31 Mart yerel seçimlerinde birçok noktada sürpriz sonuçlar yaşandı. Bu noktalardan biri de İstanbul'un Üsküdar ilçesi oldu. CHP'nin adayı SineM Dedetaş yüzde 49,90 oy alarak seçimin galibi oldu. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37 oranında oy aldı.

Yerel seçimler öncesinde Üsküdar'da halkla yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Sokak röportajlarıyla 'Süleyman Amca' olarak ünlenen Süleyman Çakır'ın Ensonhaber'in sokak röportajında CHP'yi eleştirirken yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

"MUCİZE GÖSTERECE HALİ YOK"

Hilmi Türkmen için Çakır, "Çok memnunum ben. Hilmi Türkmen'e sahip çıkmamak Üsküdar'a ihanettir. Halkın hizmetine çalışıyor, daha ne yapsın. Mucize gösterecek hali yok Üsküdar'da. Türkiye'de, Üsküdar'da ne hizmet var ise adam elinden geldiği kadar yapıyor." dedi.

Ekran görüntüsü 2024-04-02 010915

"BABAM CHP'DEN ADAY OLSA..."

Açıklamasının devamında Çakır şunları ifade etti:

"Bu insanoğlu şöyle şimdi, melek inse meleği de beğenmeyecek. Bu insanoğlu ile başa çıkılmaz. CHP'den babam Üsküdar'a belediye başkanı olsa vallahi, billahi vermem, sandıkta babamı tepelerim."


Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandıHakkari'de 361 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 2 şüpheli tutuklandı
İstifa iddiaları gündem olmuştu! İsmail Saymaz'dan çarpıcı sözler: 'Öğrendiğim kadarıyla...'İstifa iddiaları gündem olmuştu! İsmail Saymaz'dan çarpıcı sözler: 'Öğrendiğim kadarıyla...'
Devlet başkanının evine polis kapıyı kırarak baskın yapmıştı! Tüm dünyayı şaşırtan görüntülerin ardından yeni gelişmeDevlet başkanının evine polis kapıyı kırarak baskın yapmıştı! Tüm dünyayı şaşırtan görüntülerin ardından yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Üsküdar Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

Canlı yayını terk etmişti! Ahmet Hakan'ın şimdi de o köşe yazısı gündem oldu

'Çoban bile olmaz' sözüne böyle yanıt verdi! Seçim zaferini kepenek giyerek kutladı

'Çoban bile olmaz' sözüne böyle yanıt verdi! Seçim zaferini kepenek giyerek kutladı

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

AK Parti'de tepkilerin odağında o 6 isim var! Erdoğan'ın en yakınındalardı

F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

F.Bahçe maç bileti satışını durdurdu! Ligden çekilme...

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Esenyurt'ta iğrenç olay! Vatandaşlar meydan dayağı attı: 'Birkaç kez vurduk, halk ayaklandı'

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını Yozgat'ta kazandı!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.