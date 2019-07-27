Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları çalındı-2

Olcay DÜZGÜN-İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde 'Garip Türbe' diye bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları çalındı, duvarları tahrip edildi. Tarihçi yazar Mustafa Cingil, "Süleyman Bey'in sandukasını defineciler girmiş talan etmişler, hiç ortada yok. Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederi, Yavuz Sultan Selim’in dedesi olan Süleyman Bey'e ait bu yapıya maalesef değer vermiyoruz" dedi.

İlçede Köşker Dağı eteklerinde bulunan ve çevrede 'Garip Türbe' olarak bilinen Süleyman Bey Türbesi'nin sandukaları, yakın zamanda defineciler tarafından çalındı. 2 katlı olan ve üst katında mescit, alt katında Süleyman Bey'in cenazesi bulunan türbenin içindeki duvarlar da çeşitli yazı ve çizimlerle kirletildi. Ayrıca yapının kapı ve pencerelerinin de çalındığı belirtildi. Türbenin hem defineciler tarafından talan edilmesi hem de kirletilip tahrip edilmesi tepki çekti.

'FATİH SULTAN MEHMET'İN KAYINPEDERİ'

Tarihçi yazar Mustafa Cingil, türbenin Dulkadiroğulları Beylerinden Süleyman Bey'e ait olduğunu belirterek, "Süleyman Bey, Fatih Sultan Mehmet’in kayınpederidir. Burada söyleyeceğimiz önemli bir konu da torunu olan Gülbahar Hatun, Yavuz Sultan Selim'in öz annesidir" dedi.