Süleyman Kaan Altınok kimdir, nereli, neden gözaltına alındı? Süleyman Kaan Altınok tutuklandı mı?

Sosyal medyadan özellikle Twitter'dan takipçilerine cevap vermeyi ve isteklerini yerine getirmeyi seven Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan en son Büşra hemşire aşure istedi. Büşra hemşirenin talebine olumlu yanıt veren Başkan Yavaş, tüm hastane çalışanlarına aşure göndereceğini açıklamasının ardından Süleyman Kaan Altınok, Büşra hemşitreye yönelik cinsel saldırı tehdidinde bulunan tweet paylaştı. Büşra hemşireyi hedef göstererek saldıran Süleyman Kaan Altınok kimdir, nerelidir merak ediliyor. Büşra hemşire, Başkan Yavaş ve Süleyman Kaan Altınok arasında yaşanan olay nasıl başladı? Süleyman Kaan Altınok neden gözaltına alındı?

SÜLEYMAN KAAN ALTINOK KİMDİR, NERELİ?

Ankara Şehir Hastanesi'nde görevli Büşra hemşire Aşure günü olması nedeniyle, Twitter hesabı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı etiketleyerek, “Başkanım bana bir tabak aşure gönderebilir misiniz teşekkür ederim” diyerek aşure talebinde bulundu. Başkan Yavaş bu talebe kayıtsız kalmayarak tüm hastane çalışanlarına aşure göndereceğini açıkladı. Başkan Yavaş Büşra hemşireye sosyal medya hesabından, “Sevgili kızım Büşra, senin nezdinde Şehir Hastanesi’nde çalışan tüm sağlık personelimiz için aşurelerimiz yola çıkıyor. Afiyetle yiyin, iyi ki varsınız” yanıtını verdi. Yavaş'ın talimatı üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin mutfağında hazırlanan aşure, Ankara Şehir Hastanesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarına gönderildi." diyerek yanıt verdi.