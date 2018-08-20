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Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 15:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıyla ilgili konuştu. "O saat itibariyle araç ve aracın içerisindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca anlayacağız. Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olur" dedi.

Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili, "Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
ABD Büyükelçiliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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