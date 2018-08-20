Süleyman Soylu'dan ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı hakkında açıklama

Süleyman Soylu, ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyla ilgili, "Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir. Provokasyon mudur yoksa adli bir vaka mıdır arkadaşlarımız, bütün birimlerimiz yoğunlaşmış durumdalar. Arkadaşlarımız çözdükten sonra gerekli açıklamayı yapacaklardır." açıklamasında bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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