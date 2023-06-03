Süleyman Soylu'dan yeni kabine sonrası ilk açıklama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde kameraların karşısına geçti. İçişleri Bakanlığı görevine kimin getirileceği merak konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı görevine İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın getirildiğini duyurdu.

Süleyman Soylu, yeni kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum.

Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a; büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ve hizmetkarı olduğumuz Aziz Milletimize minnettarım.

Bu kutlu göreve getirilen İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya arkadaşımızı kutluyorum.

Rıza-i ilahisine talip olduğumuz Allah’a hamdolsun."

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki "Türkiye Yüzyılı Kabinesi"ni tebrik ediyorum.



Bizlere, beraber çalışma onurunu takdir eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a;

büyük bir demokrasi zaferine imza attığımız Cumhur İttifakı’na; birlikte çalıştığımız tüm mesai… — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 3, 2023



