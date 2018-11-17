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Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2018 09:50 | Son Güncelleme

Bakan Süleyman Soylu'ya tepki gösteren CHP'li Bekaroğlu Bakan Soylu'nun haddini aştığını belirtti. Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aştı" dedi

Süleyman Soylu'ya şok tepki! '400 kişiyle koridorları işgal etti'

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları sistematik şekilde örtmeye çalıştığını, kendilerinin de yaşanan olumsuzlukları duyurmaya devam ettiklerini belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşananları sistematik şekilde örtmeye çalıştığını, kendilerinin de yaşanan olumsuzlukları duyurmaya devam ettiklerini belirtti.

"ATANMIŞ BAKANLAR MİLLETVEKİLLERİNİ YOK SAYIYOR"

Yeni anayasa referandumu tartışmaları sırasında iktidar partisi ve MHP'nin sürekli "Güçlü Meclis" olgusunu dile getirdiğini ve bu durumun doğru olmadığının yaşanan olumsuzluklarla ortaya çıktığını savundu.

Bekaroğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesini görüşüyoruz. Atanmış bakanlar milletvekillerini yok saymaktalar. Plan Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı bütçesinin görüşmelerine Süleyman Soylu 300-400 kişi ile geldi, koridorları işgal etti ve komisyonda haddini aşarak, TBMM üyelerine parmak sallayarak tartıştı. Süleyman Soylu dün bunu yapmıştır. Soylu, zaten hep haddini aşıyor. CHP Genel Başkanı'na da zamanında hakaret etmiş, il başkanlarını şehit cenazelerine almama talimatı vermiştir. Soylu, bu tür davranışları sürekli yaparak, kanunsuz işlere imza atmaktadır." diye konuştu

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Bekaroğlu Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
bu soylu gerçekten mide bulandırıcı bir insan
Bırakın bu ayakları derdiniz başka sizin.Kolidoru işgal etmmiş miş.Arfin koridorumu dediğin yoksa canım
Çok soylu mafya bozuntusu...
ne o zoruna mı gitti 200 300 kişiyle gelmesi
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