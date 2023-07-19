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Sultanbeyli'de otomobile silahlı saldırı: Yaralılar var

19.07.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Sultanbeyli'de otomobilde bulunan 3 kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Sultanbeyli'de otomobile silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, 18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

MERMİ YAĞDIRIP KAÇTILAR

Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli silahlı saldırı

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