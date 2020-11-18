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Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

18.11.2020 23:11 | Son Güncelleme:
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Sultanbeyli'deki meydanlarda drone ile sigara yasağı denetimi

Koronavirüsle mücadele kapsamında yaya yoğunluğunun fazla olduğu meydanlar ve otobüs duraklarında drone ile sigara denetimleri yapıldı.

Sultanbeyli Kent Meydanı, Merkez Camii Meydanı, Abdurrahmangazi Camii Meydanı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Meydanı, tüm otobüs durakları ile pazar yerlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta ekipleri tarafından denetimler yapılıyor.

22 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Sultanbeyli Kent Meydanı ile Merkez Camii meydanında drone ile yapılan denetimlerde sigara yasağına uymayan vatandaşlar havadan tespit edilerek emniyet ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı. Denetimlerde sigara yasağının başladığı tarihten bugüne kadar kurallara uymayan 22 kişiye 19 Bin 800 lira para cezası uygulandı.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay "Önceliğimiz halk sağlığının korunması ve koronavirüsle en sıkı şekilde mücadele etmektir. Kalabalık alanlarda maskenin doğru kullanılmasını sağlamak amacıyla emniyet ve zabıta ekiplerimiz denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan ricamız kurallara titizlikle uymalarıdır." dedi.

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