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  4. Sultanbeyli’de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli’de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 05:19 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı.

Sultanbeyli’de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

Sultanbeyli’de gece yarısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki katlı metruk binanın çatısı alev alev yandı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere dört koldan müdahale ederek yarım saatlik bir çalışmanın sonucunda kontrol altına almayı başardı.
Alevler geceyi aydınlattı
Sultanbeyli, Battalgazi Mahallesi, Hasırcı Sokak’ta bulunan iki katlı metruk binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 04.15 sularında alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin geldiği yangında polisler çevre güvenliğini sağlarken itfaiye erleri alevlere dört koldan müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin sonrasında kontrol altına alınan yangında ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı yangında maddi hasar oldukça büyük. Metruk binada çıkan ve geceyi aydınlatan yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

Sultanbeyli’de iki katlı metruk binanın çatısı alevlere teslim oldu

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