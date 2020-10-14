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Sultanbeyli’de lüks otomobilin farları çalınması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de otomobillle ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı.

Sultanbeyli’de otomobillle ile gelen 3 hırsız oto galerideki lüks otomobilin farlarını çaldı. Hırsızların lüks otomobilin farlarını çalma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, Necip Fazıl Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile gelen üç hırsız, cadde üzerindeki oto galerinin önünde durdu. Araçtan inen 2 kişi galerinin otoparkındaki lüks otomobile doğru yönelirken diğer kişi geldikleri araçta bekleyerek gözcülük yaptı. Lüks aracın yanına gelen 2 şüpheli ellerindeki alet ile 30 saniyede otomobilin iki farını söktü. Hırsızlar olay yerinden geldikleri araçla kaçtı. Sabah oto galeriye gelen Hasan Kardaş lüks otomobilin farlarının olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri lüks otomobili ve oto galerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis ekipleri hırsızlığı gerçekleştiren kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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