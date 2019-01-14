Sultanbeyli'de trafik kazası: 1 ölü

İSTANBUL (AA) - Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, TEM otoyolundan Sultanbeyli istikametine seyir halindeki Turan Ç. idaresindeki 34 TJM 29 plakalı ticari taksi, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 EB 3141 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine belirtilen adrese polis sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza sonucu araçta sıkışan Turan Ç. çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Turan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza nedeniyle TEM otoyolunda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
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