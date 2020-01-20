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  4. Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Sultanbeyli'deki cemevine saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne yapılan saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma yapılıyor.

Sultanbeyli'deki Pir Sultan Cemevi'ne gece girilip zarar verildiğine dair ihbar sonrası dün olay yerine giden emniyet görevlilerince tutanak tutulmuş, şüpheli veya şüphelilerce yerlere yazılar yazıldığı ve bağış kutusundaki paranın alındığı tespit edilmişti.

İstanbul Valiliği de olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cemevine saldırı sultanbeyli

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