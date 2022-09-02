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Sultangazi'de aracını park etmek isteyen polisi galericiler darbetti! 'Burası bizim yerimiz...'

02.09.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dişçiye gitmek için aracını park etmeye çalışan polis memuru H.Y.'yi oto galeri çalışanları 'burası bizim alanımız, park edemezsin' diyerek darbetti. Oto galeri çalışanı 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sultangazi'de aracını park etmek isteyen polisi galericiler darbetti! 'Burası bizim yerimiz...'

Olay, 31 Ağustos Çarşamba günü saat 17.50 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İzinli olan polis memuru H.Y., dişçiye gitti. Dişçinin olduğu caddede, boş bulduğu bir yere otomobilini park etmek isteyen polis memuru, aracını bıraktığı yerdeki oto galerici tarafından engellenmek istendi. Polis memuru H.Y., dişçiye gideceğini, aracını park ettiği yerin cadde olduğunu, kendisinin de polis memuru olduğunu ifade etti. Ancak oto galerici söz konusu yerin kendilerine ait olduğunu, oraya aracını park edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine H.Y., otomobiline binip uzaklaşmak istedi. Ancak bu sefer oto galeride çalışanlar H.Y.'ye 'Polissen polissin, aracını oraya bırakamazsın' diyerek saldırmaya başladı.

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ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDILAR

Olaydan sonra doktora giderek darp raporu alan H.Y., kendisini darp edenlerden şikayetçi oldu. Bunun üzerini olayı gerçekleştiren G.G. (32), G.G. (38), G.G. (59) ve E.Ç.(18) isimli 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de benzer suçlara karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. (DHA)

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polis dayak galeri
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