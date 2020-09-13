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Sultangazi'de bedava döner dağıtıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 12:31 | Son Güncelleme

Sultangazi'de lokanta açılışında bedava döner dağıtılınca sosyal mesafe ve maske takma kuralı hiçe sayıldı. Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, “Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın” dedi.

Sultangazi'de bedava döner dağıtıldı, sosyal mesafe hiçe sayıldı
  1. Yıl Mahallesi C Caddesi üzerinde Suriyeli uyruklu bir kişi, lokanta açılışı yaptı. Açılışa özel bedava döner dağıtımında bulundu. Bedava dönere en çok çocuklar ilgi gösterdi. Zaman zaman yoğun kalabalık oluştu.

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Sosyal mesafe ve maske takma kuralının hiçe sayılarak açılış yapıldığı ihbarını alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı motorize Yunus polisi, olay yerine gitti. İş yeri sahibi ve çalışanlarının yanı sıra bedava döner almak isteyen çoğu kişinin maske takmadığı ve sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

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Gördüğü manzara karşısında şaşıran bir polis memuru, iş yeri sahibine, “Önce sağlık. O kadar tedbir alıyoruz. Sizin yaptığınıza bakın” dedi. İçeride bulunanları dışarı çıkaran ekipler, iş yeri sahibini kurallara uyması yönünde uyardı. Ekipler, maskesi bulunmayanlara da maske dağıttı.

DHA

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