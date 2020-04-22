Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

\u0130stanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfalt\u0131 \u00fczerinde tramvay, \u0130ETT otob\u00fcs\u00fcyle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131. Olay yeri \u00e7ok say\u0131da ambulans ve itfaiye sevk edildi. \nKaza an\u0131na ili\u015fkin g\u00f6r\u00fcnt\u00fc de ortaya \u00e7\u0131kt\u0131;\n\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130'Canavar\u0131 tarif edenler var' 131 y\u0131l \u00f6nce de Osmanl\u0131 gazetesine man\u015fet olmu\u015f\u0130syan etti: Erdo\u011fan nefreti bunlar\u0131n g\u00f6z\u00fcn\u00fc k\u00f6r etmi\u015f\u0130lke imza att\u0131lar! \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin kad\u0131n komandolar\u0131