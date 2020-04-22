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  4. Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 11:11 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

İstanbul'da Sultangazi Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde tramvay, İETT otobüsüyle çarpıştı. Olay yeri çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Kaza anına ilişkin görüntü de ortaya çıktı;

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istanbul tramvay

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