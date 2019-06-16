SULTANGAZİ HASEKİ HASTANESİ'NDE BULAŞICI HASTALIK KARANTİNASI 

Sultangazi Haseki Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde karantina

Hüseyin COŞKUN - Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)

Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisinde tedavi gören Afgan uyruklu bir çocukta bulaşıcı hastalık tespit edilmesi nedeniyle Çocuk Acil servisinin bir bölümü karantinaya alındı.

Sultangazi'de bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Çocuk Acil servisine öğle saatlerinde tedavi edilmek üzere getirilen Afgan uyruklu bir çocuğun yapılan kontrollerinde 'tüberküloz' hastası olduğu tespit edildi. Hava yoluyla bulaşan bir akciğer hastalığı olan tüberküloz nedeniyle hastanede bir takım önlemler alınırken, önlemler kapsamında Çocuk Acil servisinin 'kırmızı alan' olarak adlandırılan bölümü karantinaya alındı. Çocuk Acil servisinin diğer bölümlerinde hastalara hizmet verilmeye devam edilirken, hastane personelinin ağız maskesi takarak çalışmaya devam ettiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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- Hastanenin içinden görüntü (Cep telefonu ile)

- Hastanenin dışından görüntüler

- Çocuk Acil servisine getirilen çocuklardan görüntü

- Genel ve detaylar

