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Sultangazi izci kampı kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 16:37 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, izci olmak isteyenlere kapılarını açıyor.

Sultangazi Belediyesi, izci olmak isteyenlere kapılarını açıyor. Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda düzenlenecek “Sultangazi Belediyesi İzci Kampı”nda 09-16 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek. 100 kişilik gruplar halinde verilecek eğitimlerde binlerce öğrenci, izciliğe ilk adımlarını atacak.
Sultangazili öğrenciler; 2018-2019 eğitim-öğretim yılının bitmesine az bir zaman kala izcilik heyecanını yaşıyor. 14 Haziran’da karnelerini alacak olan öğrenciler; yaz tatiline girme sevincini yaşarken, Sultangazi Belediyesi İzci Kampı da öğrencileri ağırlayacak.
Sultangazi Belediyesi’nin düzenlediği “İzci Kampı”nda, 09-16 yaş grubundaki öğrencilere ücretsiz eğitim verilecek. 100 kişilik gruplar halinde yapılacak eğitimlerde, binlerce öğrenci izciliğe ilk adımlarını atacak. 14 Haziran’da başlayacak kampta, 9 dönem halinde beşer günlük eğitimler verilecek. Sultangazi Belediyesi İzci Kampı, ilk ve orta öğrenim okullarının açılma tarihi olan 07 Eylül’e kadar devam edecek.
Mimar Sinan Şehir Ormanı’nda öğrencilere doğal hayatta yaşam koşullarının sağlanacağı kampta; okçuluk, dağ bisikleti, ip düzenekleri, oryanting, paintball, kano gibi birçok sportif eğitimler verilecek.

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