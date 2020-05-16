HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sultangazi'de denetim sırasında gergin anlar

Sultangazi'de denetim sırasında gergin anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 08:50 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de sokağa çıkma yasağının başladığı ilk saatlerde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde bir otomobil evrak eksikliği nedeniyle bağlarken, otomobilde bulunan başka bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle de ceza yazıldı. Otomobil sürücüsüyle, çekici arasında kısa süreli gerginlik yaşandı

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul'un da aralarında bulunduğu 14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte bazı vatandaşların hızla evlerine doğru gittikleri görüldü. Polis ekipleri Sultangazi'de denetim noktaları oluşturup yoldan geçen araçları tek tek çevirip, izinleri olup olmadığını kontrol etti. Polis ekipleri yasağın ilk dakikalarında yaptığı denetimlerde bir araca hem evrak eksikliği nedeniyle hem de otomobilde bulunan bir kişinin izin belgesi olmaması nedeniyle ceza yazmak isteyince gergin anlar yaşandı. Araç sahibi ile çekici arasında kısa süreli gerginlik oluşurken trafik polisleri araya girerek tartışmayı önledi. Sürücünün aracı bağlanarak otoparka çekilirken, otomobilde bulunan bir kişiye de izin belgesinin olmaması nedeniyle ceza kesildi. Ayrıca başka bir kişiye de izin belgesi olmadığı gerekçesiyle ceza kesildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...Faciaya kıl payı! Ön tekeri patlayınca...
'Dur' ihtarına uymadılar, önce araçla sonra yaya olarak kaçtılar'Dur' ihtarına uymadılar, önce araçla sonra yaya olarak kaçtılar
Fare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldıFare yetiştirmeleri için çiftçilere teşvik ödemesi yapıldı
1/

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar beklentisi

İşte yıl sonu dolar beklentisi

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

Koronadan sonra yeni bela Kawasaki! Korkulan oldu

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

'12-17 yaş arası çocuk doğurmak için en ideal yaş'

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Acun'dan Nisa açıklaması! Canlı yayında duyurdu

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

Flaş iddia: Koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdik

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati değişti

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

Fatih Portakal iddialara yanıt verdi: Bakanlıktan geldiler...

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ekrem İmamoğlu duyurdu! Açılışı ertelendi

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Diğer Haberler
'Dur' ihtarına uymadılar, polis aracına çarpıp yaya olarak kaçtılar

'Dur' ihtarına uymadılar, önce araçla sonra yaya olarak kaçtılar

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu (Hangi illerde maske takmak zorunlu)

3 ilde daha maske takmak zorunlu oldu

Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Kısıtlamanın ilk sabahında yollar boş kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı

Kırklareli Valisi Bilgin: Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var

Kırklareli Valisi: Hayatını kaybeden 28 kişinin 10'unda D vitamini eksikliği var

Ankara’da yol kenarında servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi

Servis bekleyen fabrika işçisinin üzerine minibüs devrildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.