HABER

Sultangazi’de geleceğin yazarları yetişiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 14:07 | Son Güncelleme

Sultangazi Belediyesi, okuma ve yazmaya meraklı gençlerin geleceğin şair ve yazarlarına dönüşmesine katkı sağlamak için yeni bir proje hayata geçiriyor.

İstanbul (DHA)- Sultangazi Belediyesi, okuma ve yazmaya meraklı gençlerin geleceğin şair ve yazarlarına dönüşmesine katkı sağlamak için yeni bir proje hayata geçiriyor. Anadolu Yazarlar Birliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen “Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi” ile gençler, yeteneklerini geliştirmek için imkân bulabilecek.

ÖĞRENCİLER YAZARLARLA BİR ARAYA GELECEK

Sultangazi Belediyesi Yazı Akademisi’nde ilk etapta 125 lise öğrencisi cuma ve cumartesi günleri eğitim görecek. Öğrenciler sevilen yazar ve şairlerle bir araya gelerek birlikte okuyup yazacaklar. Ayrıca akademide seminerler, yazar buluşmaları, atölye çalışmaları, dergi yayını gibi birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI; “GENÇ YETENEKLERİMİZİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ”

Yazı akademisini Sultangazi’de yaşayan lise çağındaki gençlerin yazı yazma kabiliyetlerini ortaya çıkarma ve yazı yazarken de düşünme kabiliyetlerini geliştirme adına gerçekleştirdiklerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Dursun, 200 öğrencinin başvuruda bulunduğunu belirtti. Dursun, “Sadece başvuranlar üzerinden değerlendirme yapmadık. İlçe genelindeki öğrencilerden seçtik. İçlerinden 123 tane gencimizi seçtiğimiz bir program oldu. İnanıyoruz ki bu süreç sonunda Sultangazi ’den çeşitli dergilerde yazılar yazan çeşitli makaleler üretebilen çeşitli gazetelerde eminim ki yazıları yayınlanacak olan güzel çocukları ve gençlerimizi ortaya çıkaracağız” diye konuştu.

“GENÇ BEYİNLERİN YETİŞMESİ İÇİN GAYRETLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Gelecek yıllarda da akademiyi devam ettirmek istediklerini söyleyen Anadolu Yazarlar Birliği Başkanı Yusuf Tosun ise “Sultangazi Belediyesi ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile bugün Sultangazi yazı akademisinin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Yazı akademisinde Sultangazi ilçe sınırları içerisindeki 21 liseden toplam 123 öğrencimiz bulunuyor. Beş sınıf halinde derslerimiz devam ediyor. Her sınıfta kendi alanında yetkin eğitmenler aynı zamanda şair ve yazarlık yönü bulunan eğitmenler eğitim verecek. Yazı akademisiyle düşünen beyinler üretmek istiyoruz. Genç beyinlerin yetişmesi için gayret etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor! Uyuz salgını iddiaları tedirgin ediyor!
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonuŞanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
Kırşehir’de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandıKırşehir’de kazada hayatını kaybeden aile son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

'Daha çok gençsiniz Recep bey...'

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

6.9 büyüklüğünde deprem!

6.9 büyüklüğünde deprem!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İsrail televizyonundan flaş iddia! 'Türk donanması engel oldu'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Acil 'kod' ile istendi! KKTC'ye İHA ve SİHA'lar gönderildi

Giresun'da evde patlama! Yaralılar var

Evde patlama! Yaralılar var

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında flaş karar

TEM’de ticari araç alev alev yandı

Yer: İstanbul! Alev topuna döndü

Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü! 8 gün sonra kahreden haber

Dehşet veren olay! Eşini 'bakımsızsın' diyerek dövdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.