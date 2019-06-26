Sultangazi'de otomobilin çarptığı küçük kız: Annemi istiyorum

Emin YEŞİL/İSTANBUL,(DHA)- SULTANGAZİ'de yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Ecrin Naz Çınar'a otomobil çarptı. Yaralanan küçük kız 'annemi istiyorum' diye ağlarken, polis ve sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen sakinleştirilemedi.

Kaza, Uğur Mumcu Mahallesi N Caddesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla parkta oynayan Ecrin Naz Çınar, evine gitmek üzere yola çıktı. Oturdukları sitenin bulunduğu N Caddesi'nde karşıya geçmeye çalışan Çınar'a, 04 AL 454 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ecrin yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler küçük kızın yardımına koştu. Komşulardan biri Ecrin'i kucaklayarak, sitenin bahçesine taşıdı. Ayağı incinen Ecrin, kazanın etkisiyle büyük korku yaşadı. Komşuları olan bir kadın, Ecrin'i bir an olsun kucağından bırakmadı.

"POLİS ABİ BEN ANNEMİ İSTİYORUM"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis, kazanın etkisiyle ağlayan Ecrin'i sakinleştirmeye çalıştı. "Polis abi ben annemi istiyorum." diyen Ecrin'e polis memuru, "Tamam seni annene götüreceğiz" diye cevap verdi. Polis ve komşuları Ecrin'in annesine ulaşmaya çalıştı. Ancak annenin evde olmadığı öğrenildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ecrin Naz Çınar'ın sol ayağının incindiği, yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.