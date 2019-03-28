HABER

SULTANGAZİ'DE PAZAR ORTASINDA OTOMOBİL ENGELİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2019 10:22 | Son Güncelleme

Sultangazi'de semt pazarının ortasına park edilen araç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazarcı esnafını isyan ettirdi.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi'de semt pazarının ortasına park edilen araç vatandaşlara zor anlar yaşatırken, pazarcı esnafını isyan ettirdi.
Uğur Mumcu Mahallesi'nde kurulan semt pazarına alışveriş yapmak için giden vatandaşlar, pazarın ortasında gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Semt pazarının ortasına park edilen araç pazarcı esnafına ve vatandaşlar zor anlar yaşattı. Esnafın bildirmesiyle pazara gelen polisin de aracın sahibine ulaşmaya çalıştı.

“HAYATIMDA BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM"
Pazarın ortasına park edilen araç yüzünden satış yapamadıklarını belirten esnaf, ilk defa böyle bir şeyle karışladıklarını söylediler.
Bir pazarcı esnafı, “Biz sabah 07.30'da geldik. Araç buradaydı. Polisi çağırdık, geldiler. Ama onlar da bir şey yapamadı. Sabahtan beri bu şekilde duruyor. Rezillik. Biz de, halk da mağdur oldu. Vatandaşlar geçemiyor, sıkışıyorlar. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Bugün bundan dolayı mağdur olduk" derken, bir başka esnaf da, “Ben 40 senedir esnafım hayatımda böyle birey görmedim. Böyle bir rezillik olur mu? Ben mağdur oldum. Bütün balıklar tezgahta duruyor" diye konuştu.
Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar da daha önce böyle bir şey görmediklerini dile getirdiler. Bir vatandaş, “Daha önce böyle bir şey görmedim. Pazarın ortasında bu aracın ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:
---------------
-Pazar ortasına bırakılan otomobil
-Otomobil yüzünden geçiş yapamayan vatandaşlar
-Pazardan detaylar
-Esnaf ile röp.
-Vatandaşlar ile röp.
-Detaylar

Bebeğine serenat yapan baba mest ettiBebeğine serenat yapan baba mest etti
D-100'de otomobil takla attı: Kaza anı kameraya yansıdıD-100'de otomobil takla attı: Kaza anı kameraya yansıdı
Antalya'nın reçelleri 30 ülkedeAntalya'nın reçelleri 30 ülkede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Erdoğan: En ciddi yanılmayı anket şirketleri yaşayacak

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Taşın içi kazıldı, hepsi ortaya çıktı! Müthiş keşif

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

'Altına yatırım yapmaya devam edin'

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Binali Yıldırım: Ekonomik sıkıntıya rağmen...

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

Türkiye, Fransa'da Cem Uzan'a açtığı davayı kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Hakkari'de hareketli anlar! Silahını alan ateş açtı

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Evde topraksız tarımla Hint keneviri yetiştirmiş

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Kızına cinsel istismardan tutuklandı! 'İntiharı düşündüm...'

Osmangazi'de korkutan görüntü! Onlarca arı bir anda öldü

Korkutan görüntü! Onlarcası bir anda öldü

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Bu kez jandarma bile şaşırdı! PKK sığınağından bakın ne çıktı

Günlük burç yorumları 28 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakmakta güçlük çekti

Manisa'da dehşet anlar! İlk yardım ekibi bile bakamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.