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Sultangazi'de yaşlı kadını sahte para ile dolandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 22:55 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı.

Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı. Kimliği belirsiz dolandırıcı, sahte bin 600 lira verdiği yaşlı kadının kurban almak için sakladığı 2 bin 800 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan Hediye Kurnaz (75)'ın kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişi, yaşlı kadına 'oğlun Mehmet'e borcum var. Borcumu ödemeye geldim' diyerek, içeri girdi. Üstünde bulunan paraları çıkaran kişi, yaşlı kadına uzattığı paraları bozup, bozamayacağını sordu.

Hediye Kurnaz, parayı bozabileceğini belirterek, evde bulunan ve kurbanlık hayvan almak için sakladığı 2 bin 800 lirayı dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı sahte olduğu öne sürülen paralarla, yaşlı kadının verdiği paraları değiştirdi. Dolandırıcı, Hediye Kurnaz'a bin 600 TL sahte para verirken, Kurnaz'dan aldığı 2 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

“BANA VERDİĞİ PARALAR SAHTEYDİ"

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın çocuklarıyla birlikte soluğu polis merkezinde aldı. Yaşadıklarını anlatan Hediye Kurnaz, “Ben içerdeydim, mutfaktaydım. Biri bağırarak geldi, 'Ben Mehmet'in arkadaşıyım. Kapıyı açar mısın. Benim ona borcum var. 50 lira vereceğim var' dedi. Ben de kapıyı açtım, içeri girdi. Çıkardı kendi parasını saydı bin 600 lira, sonra da 'sen parayı çıkar. Ben bunu bozayım' diyerek aldı bendeki parayı gitti. Bana verdiği paralar sahteydi. Karakola teslim ettik. Ben kendisine 2 bin 800 lira para verdim" dedi.

“BİZİ TANIYAN BİRİDİR"

Afrika ülkelerinden Nijer'de bir inşaat firmasında çalışan Mehmet Kurnaz, bayram tatili için ülkesine geldiğini belirterek, “Kesin çevremizden tanıdık biridir. Ya da evimizi gözetleyen birisi. Ben yurtdışından geldiğimden dolayı evde para olduğunu biliyordu. Ya da aylak, boş gezen gruplar var. Bunlar bizi tanıyorlar. Benim de evde olmadığımı bilerek gelmiş olabilirler. Yoksa sıradan biri benim adımı nereden bilecek, nerede oturduğumuz nasıl bilecek? Anneme de zarar verebilirlerdi. Kız kardeşim de bizimle kalıyor. Annemin evde yalnız olduğundan emin olduktan sonra içeri giriyor. 2 bin 800 TL para vardı. Bayramda kurban almayı düşünüyorduk. Sahte parayı bırakmış, Sahte parayı da polise teslim ettik. Eğer daha önceden suç işlemiş birisiyse, parmak izlerinden bulunacaktır" diye konuştu.

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