Sultangazi'de yaşlı kadını sahte para ile dolandırdı

Emin YEŞİL/ İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de oğluna olan borcunu ödemek için geldiğini öne süren bir kişi, yaşlı kadını para bozma bahanesiyle dolandırdı. Kimliği belirsiz dolandırıcı, sahte bin 600 lira verdiği yaşlı kadının kurban almak için sakladığı 2 bin 800 lirasını alarak kayıplara karıştı.

Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın giriş katında oturan Hediye Kurnaz (75)'ın kapısını çalan kimliği belirsiz bir kişi, yaşlı kadına 'oğlun Mehmet'e borcum var. Borcumu ödemeye geldim' diyerek, içeri girdi. Üstünde bulunan paraları çıkaran kişi, yaşlı kadına uzattığı paraları bozup, bozamayacağını sordu.

Hediye Kurnaz, parayı bozabileceğini belirterek, evde bulunan ve kurbanlık hayvan almak için sakladığı 2 bin 800 lirayı dolandırıcıya verdi. Dolandırıcı sahte olduğu öne sürülen paralarla, yaşlı kadının verdiği paraları değiştirdi. Dolandırıcı, Hediye Kurnaz'a bin 600 TL sahte para verirken, Kurnaz'dan aldığı 2 bin 800 TL'yi alarak kayıplara karıştı.

“BANA VERDİĞİ PARALAR SAHTEYDİ"