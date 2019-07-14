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SULTANGAZİ'DEKİ AKARYAKIT İSTASYONU SOYGUNCULARI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti.

İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de akaryakıt istasyonuna gelen yüzleri maskeli silahlı 3 şüpheli istasyon çalışanını darp ederek, 5 bin 25 lira parayı gasp etti. O anlar akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
75'inci Yıl Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan akaryakıt istasyonuna 26 Haziran günü saat 00.46 sıralarında gelen maskeli ve silahlı 3 kişi, görevli T.M.S'yi başına vurup etkisiz hale getirerek üzerindeki 5 bin 25 lirayı gasp etti. Şüpheliler, daha sonra istasyonda çalışan diğer görevli E.Ö.'nün de cüzdanını alarak, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek maskeli gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Benzinlikte dehşet saçan Orhan M. (19), Ahmet Ü. (18) ve Tayyip Emre A. (18), 5 Temmuz'da Gazi Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan maskeli gaspçıların Nisan ayında aynı akaryakıt istasyonunda yaşanan üç farklı gasp olayının da şüphelileri oldukları ortaya çıktı. Şüpheliler 6 Temmuz'da sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan gasp dehşeti saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI)
-Olaya ilişkin görüntüler

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