HABER

SULTANGAZİ'DEKİ MARKETÇİ CİNAYETİYLE İLGİLİ İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de yaklaşık 1,5 yıl önce çalıştırdığı marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülen Muhammet Ali Kaya(48) cinayetiyle ilgili İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.  Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda 5 çocuk babası Muhammet Ali Kaya silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı.

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA)-SULTANGAZİ'de yaklaşık 1,5 yıl önce çalıştırdığı marketin önünde kalbinden tek kurşunla vurularak öldürülen Muhammet Ali Kaya(48) cinayetiyle ilgili İzmir ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda iki kişi gözaltına alındı.
Sultangazi, Yunus Emre Mahallesi, Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan bir marketin önünde 1 Şubat 2018 tarihinde meydana gelen olayda 5 çocuk babası Muhammet Ali Kaya silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. İşlettiği marketin önünde uğradığı saldırı sonucu kalbinden bir kurşunla vurulan Muhammet Ali Kaya hayatını kaybetmişti. Şüpheli ise olaydan sonra yaya olarak kaçmıştı.
Cinayetin ardından bir televizyon programına çıkan Muhammet Ali Kaya'nın yakınları işyeri kameralarının olay günü bozuk olduğunu söyleyerek katil ya da katilerin bulunmasını istemişti.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada olayı gerçekleştirdiği tespit edilen ilk şüphelinin izini İzmir'de buldu. Şüpheli Caner A.(19), yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesi doğrultusunda yürütülen soruşturmada bir gün sonra Engin A.(18) da yakalandı. Şüphelilerin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Cinayeti neden işledikleri konusunda bilgi vermeyen şüpheliler işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi
-Hayatını kaybeden Muhammet Ali Kaya'nın fotoğrafları

PARTNERYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatildeYok böyle eğlence! Ünlü kardeşler tatilde
Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...
Su satarak bayram harçlıklarını çıkarıyorlarSu satarak bayram harçlıklarını çıkarıyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'komşu' dehşeti!

Komşu dehşeti! 'İsmimizi verdin' deyip...

Son dakika: Erdoğan'dan Yaşar Büyükanıt'ın eşine geçmiş olsun telefonu

Erdoğan'dan Büyükanıt'a geçmiş olsun telefonu

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Bursa'da yabancı dildeki tabelalar Türkçeye çevriliyor

Tabelalar tek tek tespit ediliyor! Cezası var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni MİT binasını ziyaret etti

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Deniz keyfi kabus oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.