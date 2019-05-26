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Sümela Manastırı’nın birinci kısmının ziyarete açılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 10:13 | Son Güncelleme

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması turizmcileri ve bölge esnafını sevindirdi.Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile dün törenle ziyarete açılırken, konuyla ilgili TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı değerlendirmede bulundu.Sümela Manastırı’nın kısmen bile olsa ziyarete açılmasının özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracağını belirten Kantarcı, “Restorasyon ve kaya düşme çalışmalarından dolayı zorunlu olarak kapatılmıştı.

Sümela Manastırı’nın birinci kısmının ziyarete açılması

Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde yer alan Sümela Manastırı’nda 3,5 yıldır sürdürülen ve ilk etabı bitirilen restorasyon çalışmalarının ardından birinci kısmının açılması turizmcileri ve bölge esnafını sevindirdi.
Restorasyon çalışmaları nedeniyle 22 Eylül 2015 tarihinden itibaren 3,5 yılı aşkın süredir ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı’nın birinci avluya kadarki kısmı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, katılımı ile dün törenle ziyarete açılırken, konuyla ilgili TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Volkan Kantarcı değerlendirmede bulundu.
Sümela Manastırı’nın kısmen bile olsa ziyarete açılmasının özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracağını belirten Kantarcı, “Restorasyon ve kaya düşme çalışmalarından dolayı zorunlu olarak kapatılmıştı. Son dönemlerde özellikle Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turist sayısında ciddi bir artış oldu. Buna paralel olarak da bölgemizdeki işletmelerin sayısı arttı. Otellerimizde çok ciddi sayı artışı var, yatak kapasitemizde seyahat acentelerimizde ve dolayısıyla artı elimizdeki pastanın dilimleri ufalmaya başlamıştı. Sümela Manastırı’nın kısmen bile olsa ziyarete açılmış olması özellikle kültür turlarına bir nebze soluk aldıracak" dedi.

"Kültür turizmi bölgemiz için çok önemli"
Daha önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a Vazelon ve Kuştul Manastırları’ nın da mutlaka restorasyon kapsamına alınıp bunların da kısa zamanda turizme kazandırılmasını istediklerini hatırlatan Kantarcı "Onlarla ilgili projeler de hazırlanmış. Kısa zamanda onlarla ilgili restorasyon çalışmaları da başlayacak. Turizmi çeşitlendirmemiz pazar payımızı artırmamız gerekiyor. Bu bağlamda kültür turizmi bölgemiz için çok önemli. Devamında Kızlar Manastırının bitmiş olan çalışmaları sonrası açılmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yıl Ayasofya tekrar ziyarete açılmış olacak. Trabzon müzesindeki çalışmalarda devam ediyor. Hepsinin aynı döneme rastlaması bir olumsuzluk ancak Sümela ile beraber başlamamız sevindirici” diye konuştu.
Kantarcı, manastırın bir kısmının açılması bölgeye gelecek olan turistlerin geceleme sayısını artıracağını belirterek bunun da esnafa olumlu yansıyacağını sözlerine ekledi.

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