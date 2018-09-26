Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor? (Hadi İpucu 26 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 26 Eylül Çarşamba 20.30’da yapılacak ve 15 zorlu sorunun olacağı 10 bin TL ödüllü yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu ise ünlü Sünger Bob çizgi filmi oldu. İpucunda Sünger Bob'un komşusu ve iş arkadaşı Squidward hangi müzik aletini çalıyor diye soruldu.
Sünger Bob’un Yengeç restorandaki kasiyer iş arkadaşı ve komşusu Squidward sanatla haşır neşir olan bir çizgi film karakteri. Resim yapmasının yanında klarnet de çalıyor.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 10 bin TL olarak açıklandı.
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