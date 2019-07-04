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Sünnetlerin yaklaşık yüzde 20'si hatalı! Hatalı sünnet ise özgüven kaybı nedeni

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 04.07.2019 10:42 | Son Güncelleme

Anne babaların erkek çocuklarıyla ilgili en mutlu anlarından biri olan sünnet geleneği doğru koşullarda ve uzman tarafından gerçekleşmediğinde olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Çocuğun gelecekte başta cinsel yaşam olmak üzere psikolojik olarak da pek çok sorunla karşı karşıya kalmasına yol açan hatalı sünnet uygulamaları ebeveynler tarafından fark edilmeyebiliyor.

Sünnetlerin yaklaşık yüzde 20'si hatalı! Hatalı sünnet ise özgüven kaybı nedeni

Memorial Bahçelievler Hastanesi Üroloji Bölümü’nden Op. Dr. Doğukan Sökmen, hatalı sünnet uygulamaları ve yol açtığı sorunlar hakkında bilgi verdi.

SÜNNETLERİN YAKLAŞIK YÜZDE 20'Sİ HATALI

Cerrahi bir müdahale olan sünnetin işinin ehli bir doktor tarafından yapılması gerekmektedir. Ülkemizde ciddi oranlarda hatalı sünnet uygulamalarına rastlanmaktadır. Özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde sünnetlerin çoğunun doktorlardan çok sünnetçi, berber veya sağlık memurları tarafından yapılması bunun en büyük sebebidir. Üroloji polikliniklerine başvuran hastaların genital muayenelerinde yüzde 20’ye yakın oranlarda hatalı sünnet uygulamalarıyla karşılaşılmaktadır.

EBEVEYNLER HATALI SÜNNETİ ANLAMAYABİLİR

Ebeveynlerin çoğu hatalı sünneti anlamaz, çünkü peniste dışarıdan gözle görülmeyen hasarlar kalabilmektedir. Bu sebeple aileler sünnet yapan kişi tarafından nasıl yönlendirilirlerse ona inanabilirler. Böyle durumlarda sünnet sonrası ciddi bir sorun olup olmadığı şüphesini yaşamaktansa çocuğunun sünnetinin uzman bir doktor tarafından yapılmasını sağlamak en doğru yaklaşımdır. Bir kısmı dışında çoğu sünnet hatası sonradan düzeltilebilse de hem yeniden bir operasyon stresine girilmesine hem de ciddi derecede kaygıya sebep olmaktadır. Çocuklar mutlaka steril şartlarda, ehil bir hekim tarafından, uygun bir yaşta sünnet ettirilmelidir. Aksi halde yapılan küçük hatalar çocuklarda özgüven kaybına, psikolojik bozukluklara ve işlevsel bozukluklara yol açabilir. Sünnet cerrahi bir girişimdir ve önemsiz, basit bir müdahale olarak görülmemelidir.

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Hatalı sünnette oluşabilecek temel sorunlar şöyle sıralanmaktadır:

Sünnette en büyük hata penis gangreni, penis başı kesilmesi, idrar kanalının zarar görmesi gibi hatalardır.
Bunun dışında ülkemizde sık yapılan kısa deri bırakılması ve haya torbalarına yakın kesim tarzı ileride penis boyunun büyümesini engellemektedir.
Ayrıca kullanılan enerji kaynaklarına göre peniste yanıklar, his kaybı ve ileride yaşayacağı cinsel sorunlar da meydana gelebilmektedir.
Bunların yanında kozmetik olarak kötü görünüme sebep olan dikiş köprüleri, fistüller, tüneller ve yara izleri sıkça görülmektedir.

BAZI HATALI UYGULAMALAR SONRADAN DÜZELTİLEMİYOR

Her hatalı sünnet uygulaması düzeltilemez çünkü geri dönüşümsüz hatalar da meydana gelebilmektedir. Özellikle doku kaybıyla sonuçlanan komplikasyonların çoğu maalesef geri dönüşümsüzdür. Ayrıca monopolar koter gibi eski tip enerji kaynağı kullanılan yöntemde peniste yanıklar, doku ve his kayıpları oluşabilir ve birçoğu düzeltilemez. Ancak gömük penis, hatalı kesimler, sekonder fimozis ve diğer estetik komplikasyonlar gerek yeni bir cerrahi müdahale gerek ilaç tedavileri ile düzeltilebilmektedir.

DOĞRU SÜNNET YAŞI: 0-2 YAŞ ARASI VEYA 6 YAŞINDAN SONRA

Doğru sünnet yaşı hakkında kesin bir çizgi olmamasına rağmen çocuk psikiyatristleri tarafından desteklenen genel görüş; 2-6 yaş arası süreç cinsel kimlik kazanım yaşları kabul edilmekte olup bu yaş grubunda genital travma yaşatmanın doğru olmayacağı yönündedir. Özetle çocuğun “ya hiç anlamadığı, ya da tamamen anladığı zaman” sünnet için en doğru zamandır. Bu da 0-2 yaş ile 6 yaş ve üstü gruba denk gelmektedir.

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