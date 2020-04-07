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'Süper Ay' muhteşem görüntüler oluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 22:39 | Son Güncelleme

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" İstanbul'dan da gözlendi.

"Süper Ay" İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Büyük Çamlıca Camisi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. İşte muhteşem kareler...

SÜPER AY NEDİR?

Eliptik yörüngesi nedeniyle Dünya'ya olan mesafesi değişen Ay, yörüngesinin Dünya'ya en yakın olduğu noktasından dev ve parlak bir küre gibi beliriyor. Ay, Yerberi'de Dünya ile arasındaki mesafeyi yaklaşık 355 bin kilometreye indirirken, en uzak olduğu Yeröte'de bu mesafe yaklaşık 405 bin kilometreye çıkıyor. Dünya ile Ay arasındaki normal mesafe ise 384 bin 400 kilometre. Uzmanlara göre Süper Ay'a bakmak için ekstra bir korumaya ihtiyaç yok.

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