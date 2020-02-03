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Super Bowl'a Trump'ın gafı damga vurdu!

DÜNYA HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

ABD'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise olay oldu.

Super Bowl'a Trump'ın gafı damga vurdu!

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti.

Nefes kesen finalin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweet ise geniş yankı uyandırdı.

Trump, şampiyon olan Kansas City Chiefs takımını Twitter'dan tebrik ederken 'Kansas eyaleteini gururlandırdınız ve çok iyi temsil ettiniz' sözlerini kullandı.

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Ancak şampiyon Kansas City Chiefs, ABD Başkanı Trump'ın sandığı gibi Kansas eyaletinde değil, Missouri eyaletinde yer alıyor ve maçlarını da Missouri de oynuyor...

Trump'ın bu tweetine çok sayıda tepki gelirken ABD vatandaşları, başkanlarını 'cahillikle' suçladı. En ağır tepki ise eski senatörlerden Claire McCaskill'den geldi.

Claire McCaskill, Donald Trump'ın tweetine 'Orası Missouri seni aptal' şeklinde cevap verdi ve bu tweet, dakikalar içerisinde 120 bin favori aldı.

Trump, ardından attığı ilk tweeti sildi ve yeni tweetini 'Missouri eyaletini çok iyi temsil ettiniz' şeklinde yeni bir paylaşımda bulundu.

Ancak ABD Başkanı'nın kendi eyaletlerini karıştırması, ülkede büyük olay yarattı. Trump, tweetini silse de eleştirilerden kurtulamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Trump gaf Super Bowl ABD

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