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Süper Lig 13. haftada oynanan derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

21.11.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 galibiyetle tamamladı.

Süper Lig 13. haftada oynanan derbide Fenerbahçe Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ın Nef Stadyumu'nda ağırladığı Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

İlk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Sarı-Kırmızılılar, 16. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe 31. dakikada Mesut Özil'in attığı golle beraberliği yakaladı.

İkinci yarıda 90. dakikada Miguel Crespo'nun attığı golle Fenerbahçe 2-1 öne geçti.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Emre Eyidoğan ile Çağlar Uyarcan yaparken, Erkan Özdamar da müsabakanın 4. hakemi.

İlk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Feghouli, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu

Fenerbahçe: Berke Özer, Ferdi Kadıoğlu, Tisserand, Min-jae, Novak, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Berisha

Galatasaray

Süper Lig'de geride kalan 12 müsabakada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi yaşayan Galatasaray, topladığı 21 puanla haftaya lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada girdi.

Fenerbahçe ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 20 puan elde etti ve 7. sırada yer aldı.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve 8. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, ligde daha sonra oynadığı 4 maçta sadece 1 puan topladı.

Tarihlerinde 394. kez karşı karşıya gelen takımların bugüne dek 122 beraberliği bulunurken, Galatasaray'ın 490 gol ile 125, Fenerbahçe'nin ise 538 gol ile 147 galibiyeti oldu.

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