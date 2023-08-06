SÜPER LOTO 6 AĞUSTOS SONUÇLARI! Süper Loto ne kadar devretti? Milli Piyango çekiliş sorgulama

Süper Loto 6 Ağustos sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla takip ediliyor. Vatandaşlar çekiliş sonrasında 'Süper Loto saat kaçta çekiliyor, Süper Loto ne kadar devretti?' sorularının yanıtlarını araştırıyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 6 Ağustos Pazar akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Merakla beklenilen çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 6 AĞUSTOS

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın son çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi 6 Ağustos Pazar akşamı saat 21:30'da gerçekleştirildi. Çekiliş saatine kadar kupon doldurulabiliyor.

6 AĞUSTOS SÜPER LOTO KAZANDIRAN NUMARALAR

60 - 55 - 25 - 6 - 34 - 5

3 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI

SÜPER LOTO NE KADAR DEVRETTİ?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto'da 3 Ağustos'ta gerçekleştirilen son çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Bu akşam yapılacak olan çekilişte Süper Loto ikramiyesi 105.213.423,03 ₺ milyon TL olarak açıklandı.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.



