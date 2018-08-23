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Süper Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 21:45 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 566'ncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 6, 20, 26, 42 ve 54 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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Anahtar Kelimeler:
çekiliş milli piyango süper loto

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