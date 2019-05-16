Süper Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen S\u00fcper Loto'nun bu haftaki \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, S\u00fcper Loto'nun 604. hafta \u00e7ekili\u015finde kazand\u0131ran numaralar 5, 6, 18, 37, 48 ve 53 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)10 y\u0131lda 22 kez estetik ameliyat oldu! \u0130\u015fte son haliKamyon devrildi! \u00c7ok say\u0131da \u00f6l\u00fc ve yaral\u0131 varMustafa D\u00fcndar g\u00fcven tazeledi